РИАМО - 12 окт. Президент России Владимир Путин призвал депутатов Госдумы продолжать активное просвещение граждан о необходимости вакцинации, которая является главным способом защиты здоровья и жизни в период пандемии коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Во многих регионах сейчас идет рост заражений. В сложных условиях работают медицинские работники. Спасти людей от инфицирования, от тяжелого течения болезни способна вакцинация», - сказал российский лидер.

Он отметил, что работа членов правительства с населением через средства массовой информации и информирование граждан о вакцинации важны, так как люди доверяют и прислушиваются к рекомендациям парламентариев.

В нескольких регионах страны будет введена обязательная вакцинация от Covid-19 для отдельных групп населения: работников сферы услуг, здравоохранения, транспорта и прочих. Такая мера призвана ослабить общий уровень заболеваемости.

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