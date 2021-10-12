РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 окт. Заторы наблюдаются на Новорижском шоссе в сторону области и обратно недалеко от подмосковного Красногорска, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

В сторону Москвы затор протяженностью около 3 км образовался от пересечения с Ильинским шоссе до МКАД. В сторону области движение затруднено от Мякининского шоссе до съезда на Ильинское шоссе. На дорожную ситуацию здесь влияют ДТП и ремонтные работы.

Серьезные затруднения в движении автотранспорта наблюдаются на круговом движении на пересечении Новорижского и Ильинского шоссе. Затор на последнем сохраняется до военного городка Павшино.

В серьезную пробку попадут те, кто решит выехать на Ильинское шоссе через микрорайон Южный. Одноименный бульвар и Заводская улица обозначены на карте бордовым, движение здесь практически парализовано. Осложнен выезд и от станции МЦД-2 Павшино.

На Волоколамском шоссе также образовалась пробка из тех, кто едет из столицы в Подмосковье. Красным обозначен участок протяженностью 3,7 км от пересечения с Ильинским шоссе до улицы Кирова.

В сторону Москвы пробка в районе ЖК «Изумрудные холмы» – от Благовещенской улицы в Опалихе до Успенского храма.

Практически заблокированной оказалась дорога, соединяющая улицу Дубравную в московском микрорайоне Митино и улицу Речную в Красногорске. По направлению в область она обозначена на карте бордовым цветом.

Затруднено движение в на дороге в районе станции МЦД-2 Нахабино – к Волоколамскому шоссе и в обратном направлении.