РИАМО - 12 окт. В столичной мэрии обсуждают вероятность возвращения QR-кодов для посещения городских ресторанов и кафе, сообщает РБК.

Как отметил источник, близкий к мэрии Москвы, коды могут ввести, если суточная заболеваемость достигнет 6-7 тыс. По словам другого источника, внедрить такие ограничения собираются при заболеваемости в 7-9 тыс. случаев в день.

За минувшие сутки в столице выявили 4699 случаев Covid-19, вылечились 2477 человек, госпитализированы 1375 человек. В больницах на аппаратах ИВЛ на сегодняшний день находятся 536 человек.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил о том, что медучреждение быстро заполняется пациентами с диагностированным Covid-19.

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