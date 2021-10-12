РИАМО - 12 окт. Треть регионов подали заявку на получение меры поддержки для строительства объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, всего на текущий момент «Российский экологический оператор» принял 53 заявки по инвестпроектам. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.
По его словам, инвестпроекты приходится «собирать по крупицам». Также есть проблемы в качестве предоставляемых документов.
«Мы сами бегаем за инвесторами. Это немного странно, на мой взгляд, для отрасли, которая ничего не сделала с точки зрения создания основных средств функционирования. У нас возможность была профинансировать отрасль в этом году кратно больше. Если бы у нас было проектов на 10 млрд, то мы бы нашли 10 млрд. В следующем году мы были бы готовы дать 15 млрд», — подчеркнул Буцаев.
Он отметил, что всего с помощью выкупа облигаций в 2021 году РЭО проинвестирует 6,2 млрд рублей в создание 13 объектов в 11 регионах. Два проекта РЭО уже профинансировал, это объекты в Московской области — «Алексинский карьер» и «КПО Нева».
При этом 80% проектов, которые финансирует РЭО в этом году, должны уже пройти экологическую, государственную и строительную экспертизы.
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