РИАМО - 12 окт. В России предложили ввести механизм внесудебного приостановления банковских операций, которые могут быть направлены на финансирование терроризма. Такие действия могут проводить МВД И ФСБ, сообщает Газета.ru.

Проект закона по данному вопросу разместили на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что сведения о связи банковских средств с финансированием терроризма должны быть «подтвержденными и задокументированными». Данное решение может стать причиной ограничения прав граждан, срок приостановки переводов не будет превышать 10 рабочих дней.

Принимать решение о приостановке перевода денежных средств смогут руководители и их заместители из МВД РФ, ФСБ, Росфинмониторинга, а еще главы федеральных органов исполнительной власти.

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