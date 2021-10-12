РИАМО - 12 окт. Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили реализацию комплексного развития территорий в регионе и вопрос дольщиков.

«Всегда с удовольствием встречаюсь с Андреем Воробьевым. Сегодня обсудили вопросы реализации КРТ в Подмосковье, решения проблем обманутых дольщиков и применения механизмов инфраструктурных бюджетных кредитов в регионе!» — написал Хуснуллин в Instagram.

Воробьев в Instagram поблагодарил Хуснуллина за сотрудничество и поддержку в важных для Подмосковья вопросах.

Ранее губернатор отмечал, что решить проблему обманутых дольщиков в регионе намерены к концу 2023 года. Воробьев также отмечал, что следующий большой комплекс работ – это реновация, все, что связано с ветхим жильем.

Закон о комплексном развитии территорий был принят в конце 2020 года. В первую очередь он подразумевает расселение аварийного жилья.