РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Сотрудники ГИБДД Подольска до 17 октября будут контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителями грузопассажирского транспорта, а также проверят наличие тахографов в транспортных средствах, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет в целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами.

Профилактический рейд «Тахограф» будет проходить до 17 октября на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Тахографы представляют собой средства контроля, которые в автоматическом режиме фиксируют информацию о том, с какой скоростью и по какому маршруту двигалось транспортное средство, а также о режиме труда и отдыха водителя.