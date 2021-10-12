©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Жители Москвы и Подмосковья наслаждаются последними теплыми днями: по прогнозам синоптиков, бабье лето в регионе закончится уже 12 октября.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Затяжные дожди придут на смену теплой и солнечной погоде. Уже со среды, 13 октября, температура в Москве и области днем не будет превышать 10 градусов тепла.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Домашние питомцы радуются теплу и осеннему солнцу так же, как и их хозяева.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Жители региона пользуются возможностью заняться спортом на свежем воздухе, пока пробежкам и катанию на велосипеде не мешают грязь и слякоть.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Перелетные птицы начали покидать Московский регион уже в конце августа, но в парках можно встретить одиноко бродящих голубей, готовящихся к зимовке.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
И малыши, и взрослые спешат прогуляться под желто-красными кронами деревьев, пройтись по опавшей листве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Увядающая природа по-своему прекрасна: осенние пейзажи торопятся запечатлеть как профессиональные фотографы, так и любители.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
В последние дни бабьего лета на улице стараются задержаться и офисные работники.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Как отмечают синоптики, в этом году весной и летом почва получила много влаги, поэтому пожелтевшие листья до сих пор прочно держатся на деревьях.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Перед приходом доджей в регион москвичи целыми семьями спешат собрать осенние букеты или коллекцию каштанов.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Синоптики считают, что в ближайший месяц Москву и область ждет облачная погода без ночных заморозков.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Согласно прогнозам, снега в регионе не стоит ждать как минимум до 21 октября. Грядущая зима, скорее всего, будет классической — морозной и снежной, — а температура воздуха будет держаться в пределах климатической нормы.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии