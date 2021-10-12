РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 окт. Щелковский историко-краеведческий музей приглашает жителей на осенние мастер-классы, сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

В октябре в музее пройдут, как групповые, так и индивидуальные мастер-классы по изготовлению закладки для книги, мыловарению, росписи акрилом в трафаретной технике, изготовлению шелкового платка в узелковой технике батик. Также можно будет научиться делать наборы мыла и декоративные подставки из эпоксидной смолы.



Записаться на мастер-классы можно по телефону: 8 (496) 566-46-30. Также информацию можно узнать в группе «ВКонтакте».