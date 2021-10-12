РИАМО - 12 окт. С начала текущего года в Московской области выписали более 380 млн рублей штрафов за произрастание борщевика Сосновского, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«С начала текущего года административные штрафы за выявленные очаги борщевика на территории Подмосковья составили порядка 381 млн рублей. Всего выписано на сегодняшний день более 3,6 тыс. штрафов. Все штрафники привлечены к административной ответственности», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что 100% штрафа получили владельцы территорий, где вообще не велась борьба с этим ядовитым сорняком, до 50% - если на участке присутствовали следы обработки, но не на всей площади поражения, либо обработка была проведена с нарушением сроков и необходимого количества этапов ее проведения.

Антилидеры по числу штрафов – Рузский, Можайский горокруга и Истра.

Штраф для физического лица составляет 2-5 тыс. рублей, для должностных лиц он составляет 20-50 тыс. рублей, для юридических – 150 тыс. – 1 млн рублей.

Борщевик Сосновского растет во многих регионах РФ и опасен для человека. Попадание сока растения на человеческую кожу вызывает болезненные химические ожоги.