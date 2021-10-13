РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Плановые отключения электроэнергии возможны в среду на ряде улиц в микрорайоне Опалиха Красногорска из-за ремонта электросетей, сообщили в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.

Красногорское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется в среду с 9:30 до 12:00 в микрорайоне Опалиха на улицах Островского, Белинского, Дежнева, в переулках Куйбышева, Островского, в в Дачном проезде.