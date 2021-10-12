РИАМО - 12 окт. Согласно постановлению главного санитарного врача по Московской области Ольги Микаиловой, необходимо привить до 10 декабря 80% сотрудников сферы услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, энергетики, спорта и государственных служащих. Постановление опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

В частности, привиться от Covid-19 должны граждане, работающие в торговле; в курьерской доставке товаров и продуктов; в салонах красоты, саунах, банях и ФОК; в общепите, в банках и организациях почтовой связи; в МФЦ; в общественном транспорте и такси; в прачечных, химчистках и других организациях бытовых услуг; в сфере рекламы.

Кроме того, вакцинироваться в обязательном порядке должны сотрудники образования и социальной сферы; ЖКХ и энергетики; музеев, библиотек, выставочных залов, театров, кинотеатров и концертных залов; детских комнат, развлекательных центров и детских лагерей, а также те, кто занят в сфере физической культуры и спортивных мероприятий.

Также привиться обязаны государственные гражданские служащие, замещающие должности гражданских служащих, муниципальные служащие, работники органов государственной власти Московской области, сотрудники органов местного самоуправления и подведомственных им организаций.

Первый компонент вакцины от Covid-19 нужно ввести до 10 ноября, второй — до 10 декабря. Также всем руководителям на местах поручено донести до сотрудников важность и необходимость прививки от коронавируса, организовав информационную кампанию.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>