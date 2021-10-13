РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 окт. В среду будущим мамам в подмосковном Королеве расскажут о пособиях и выплатах.

Бесплатная лекция начнется в 15:00 в конференц-зале Королевского роддома. Налоговый консультант Мария Ефремова расскажет о видах пособий, о их суммах, о том, как вернуть деньги, потраченные на себя и ребенка, о сроках возврата и многом другом.

Для тех, кто ранее не записывался в Школу мам, необходима предварительная запись по WhatsApp: 8(999)929-37-89 (в сообщении написать фамилию, имя с пометкой «Школа мам»).