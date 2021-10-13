РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 окт. Мытищинское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется в среду с 10:00 до 15:30 в поселке Пироговский, ул. Пролетарская, дома №№3, 4; ул. Советская, дома №№1А, 6, 1; ул. Передовая, дома №№1А, 3, 4Б, 7; ул. Новая, 11, 12А, 13, 15, 17, 19, 3, 4, 40, 41, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9; ул. Овражная, 10, 16, 16А, 18, 3 корпус 1, 5, 7; ул. Сазонова, 1А, 2, 3, 4, 5; ул. Мытищинская, 3, 3/1, владение 2 1, владение 2 2, владение 2 3, дом 10, 12, 14, 17, 18А, 2/1А, 6А, 8.