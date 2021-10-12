РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 окт. Первый после замены газона футбольный матч проведут на стадионе «Зоркий» подмосковного Красногорска 16 октября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Первая игра после замены газона на стадионе «Зоркий» состоится 16 октября. В матче 27 тура Чемпионата Московской области по футболу Лига А красногорцам предстоит сыграть с ФК «Кобарт-Лобня».

Начало в 16:00. Вход бесплатный с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.