РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 окт. В подмосковном Домодедове для предприятий организовали отдельный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Пункт расположен по адресу: микрорайон Северный, ул. Гагарина, д. №52/9. Он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.

Обязательна предварительная запись на коллективную вакцинацию по телефонам: 8(496)792-44-41 или 8(496)792-42-98.

При себе необходимо иметь паспорт РФ, медицинский полис и СНИЛС.

Между прививкой против гриппа и Covid-19 необходим интервал не менее 1 месяца.

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