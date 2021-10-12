РИАМО - 12 окт. В Подмосковье уже ведутся проектные работы по объектам, которые будут газифицированы в Подмосковье по президентской программе социальной газификации в 2022 году, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Уже сейчас мы приступили к проектированию объектов 2022 года. Уже сейчас в населенных пунктах, которые будут газифицированы в 2022 году, можно увидеть сотрудников «Мособлгаза», - рассказал Баранов.

Он добавил, что сотрудники проектных организаций приступили к формированию документации, чтобы в следующем году можно было начать строительные работы. Баранов также отметил, что наступление зимы не повлияет на скорость газификации домовладений Подмосковья.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>