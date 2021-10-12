РИАМО - 12 окт. Телеведущая Ксения Собчак приехала в ГСУ ГУ МВД России по столице и дает показания в качестве свидетеля по уголовному делу по факту смертельной аварии в Сочи, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной машина, в которой ехала Собчак, выехала на встречку и столкнулась с автомобилем Volkswagen. Пассажирка Volkswagen скончалась от полученных травм.

Собчак вместе с помощниками покинула место аварии через 7 минут после ДТП.

Водитель автомобиля, в котором ехала Собчак, Олег Цой признал свою вину. Он рассказал, что выехал на встречку, чтобы обогнать автобус.

Собчак ранее сообщала, что получила травмы и сотрясение головного мозга в результате аварии.

Опубликовано видео из аэропорта, куда прибыла Собчак после смертельного ДТП в Сочи>>