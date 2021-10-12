РИАМО - 12 окт. До конца 2021 года в Талдомском городском округе завершат газификацию 13 населенных пунктов по президентской программе социальной газификации, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«До конца года мы должны завершить (газификацию - ред.) 13 населенных пунктов», - рассказал Баранов.

Он добавил, что на сегодняшний день в Талдомском городском округе полностью газифицировали по президентскому проекту четыре населенных пункта. Еще в четырех ведутся работы.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.