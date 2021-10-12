РИАМО - 12 окт. Президент РФ Владимир Путин назвал низкие доходы миллионов россиян главным врагом страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава государства во вторник поздравил избранных депутатов Госдумы с началом работы.

Он также выразил надежду, что Госдума нового созыва будет подтверждать кредит доверия россиян своей работой каждый день.

Ранее Вячеслав Володин был переизбран спикером российского парламента. Также депутаты выбрали вице-спикеров.