РИАМО - 12 окт. Все действующие меры прямой финансовой поддержки столичных промышленных предприятий, а также малого и среднего бизнеса в 2022 году будут сохранены, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В 2020 году поддержку от города получили свыше 50 тыс. организаций на сумму порядка 90 млрд рублей. В 2021 г. власти города дополнительно выделили около 10 млрд рублей. Эта поддержка включала в себя субсидии на профилактику коронавируса, включая возврат НДФЛ, компенсацию коммунальных расходов общепиту и продолжение программы льготного кредитования.

Предприниматели могут обратиться за льготным кредитом до 31 декабря 2021 года. Кроме того, до 24 месяцев увеличили срок действия льготной процентной ставки. Максимальный размер субсидируемого кредита вырос с 35 до 100 млн. рублей.

В 2022 году 5 млрд рублей направят на приобретение оборудования, лизинговые операции, а также создание новых продуктов, поддержку экспортеров и т.д.

Также в следующем году Москва направит 27,8 млрд рублей на развитие территорий промзон и технопарков.