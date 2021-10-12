РИАМО - 12 окт. В среду в Подмосковье планируется подключить к газу 5-тысячный дом в рамках президентской программы социальной газификации, всего в регионе в рамках программы газифицировали 350 населенных пунктов, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Буквально завтра состоится 5-тысячный пуск. То есть 5 тысяч домовладений в Московской области за три месяца бесплатно получили газ по президентскому проекту», - рассказал Баранов.

По его словам, на сегодняшний день в Подмосковье полностью догазифицировали 350 населенных пунктов из 1113. Работы ведутся с небольшим опережением графика.

«68 тысяч заявок на участие в президентском проекте в Московской области мы получили. Более 10 тысяч комплексных договоров на работу внутри участка уже заключено», - добавил Баранов.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.