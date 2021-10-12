РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 окт. Дом культуры «Саввино» стал единственным учреждением культуры Балашихи, включенным в государственный проект «Пушкинская карта», он позволяет жителям от 14 до 22 лет получить деньги на билеты в музеи, театры, концертные залы, культурно-досуговые центры, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Пушкинская карта» - банковская карта «МИР» от Почта Банка с лимитом 3 тыс. рублей для оплаты билетов в организации культуры до конца 2021 года. Снять их нельзя, зато можно оплатить билеты на культурные события, которые продаются онлайн.

ДК «Саввино» Балашихи вошло в проект, так как в его репертуаре есть народные произведения, а также русская, отечественная и зарубежная классика. Среди других условий для участия в программе «Пушкинская карта» — применение интерактивных, просветительских, образовательных и инклюзивных форматов работы с аудиторией.

По словам начальника управления культуры администрации Балашихи Светланы Шарцевой, «Пушкинская карта» – прекрасный пример приобщения молодежи к ценностям отечественной и мировой культуры.

«Мы часто слышим, что молодежь теряет интерес к театральным постановкам, концертам филармонических оркестров. Причины у всех разные, но отчасти это связано и со стоимостью билетов. Оказание молодежи целевой материальной поддержки — приятный бонус. Я уверена, что с «Пушкинской картой» активность молодежи возрастет», — сказала Шарцева.

С помощью «Пушкинской карты» несколько жителей Балашихи уже купили себе билеты на спектакль «Петя, волк и другие…». В ДК «Саввино» его показали артисты Московской областной филармонии.

Жители Балашихи от 14 до 22 лет, которые еще не оформили «Пушкинскую карту», могут сделать это через единый портал госуслуг. Для этого нужно пройти регистрацию. Виртуальную карту можно будет загрузить к себе в телефон. Перечень спектаклей, концертов и других мероприятий, на которые можно будет попасть с помощью «Пушкинской карты», а также список учреждений России, которые участвуют в программе, можно найти на портале «Культура.рф». Здесь же продают электронные билеты.

Номинал «Пушкинской карты» планируют увеличить до 5 тысяч рублей с 1 января 2022 года. Всю сумму нужно будет потратить до 31 декабря. Деньги будут поступать на карту до того момента, пока ее держателю не исполнится 23 года.