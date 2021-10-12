РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Подольский городской суд приговорил еще одного закладчика к 8 годам колонии строгого режима, сообщили в Подольской городской прокуратуре.

В ходе следствия выяснилось, что житель Подольска решил поправить свое материальное положение и через соцсеть «ВКонтакте» приобрел по средствам закладки психотропное вещество - амфетамин. Расфасовав его, вблизи реки Пахра он пошел делать закладки, где и был задержан сотрудниками полиции. При задержании сопротивление он не оказывал, добровольно выдал свертки, находящиеся при нем, показал, где успел сделать закладки и давал признательные показания, при этом активно сотрудничая со следствием.

В суде подозреваемый также вину признал в полном объеме и раскаялся. Допросив свидетелей, исследовав письменные материалы дела, выслушав показания обвиняемого – суд пришел к выводу о виновности жителя Подольска в совершении покушения на сбыт психотропных веществ в крупном размере и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее суд вынес приговор еще одному закладчику наркотиков. Рецидивиста приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима. Так, в ходе личного досмотра у него изъяли 19 свертков с героином, которые предназначались для дальнейшего сбыта. Преступление, совершенное им, относится к категории особо тяжких, так как обвиняемый ранее был судим за совершение тяжких преступлений, а в его действиях был установлен особо опасный рецидив преступлений.