РИАМО - 12 окт. Журналисты телеканала «Видное-ТВ» из Ленинского городского округа вернулись с 25-го фестиваля подмосковных телекомпаний «Братина» с победами. Работы в таких престижных номинациях, как «Телерепортаж» и «Презентационный ролик», были оценены профессиональным жюри высшими наградами – братинскими чашами, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

Три фестивальных дня были наполнены яркими событиями. Видновские журналисты участвовали в мастер-классах, общались с коллегами по цеху, встретили старых и новых друзей.

«Работа муниципального телеканала не первый раз так высоко оценивается профессиональным жюри. Это уже 15-я по счету «Братина», которую привозят наши журналисты с этого конкурса. Поздравляю ребят с победой, желаю им новых интересных идей и дальнейших творческих успехов», - сказал врип главы Ленинского городского округа Алексей Спасский.

25-й открытый фестиваль телекомпаний Московской области «Братина» проходил в Сергиевом Посаде с 8 по 10 октября и стал итогом Добровольческого проекта «Братина - 2021», реализованного Союзом журналистов Подмосковья и общественным движением «Братина».