РИАМО - 12 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил рассмотреть проект закона о внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения, касающихся студенческих общежитий и инвесторов, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

По итогам рассмотрения законопроект будет внесен в Московскую город­скую думу. Законопроект устанавливает ряд новых налоговых льгот, а также вносит изменения в порядок налогообложения некоторых видов недвижимости и предпринимательской деятельности.

Так, для стимулирования частных инвестиций в строительство студен­ческих общежитий законопроектом предлагается освободить до 31 декабря 2025 г. от уплаты налога на имущество организации-собственники общежитий в отношении жилых помещений, переданных по договорам аренды государственным вузам.

Однако льгота будет действовать только в отношении зданий, введенных в эксплуатацию после 1 января прошлого года.

Благодаря этому послаблению можно будет построить новые общежития с номерным фондом от 25 до 100 тыс. мест, а также снизить арендные ставки.

Также до конца 2025 года хотят освободить от уплаты налога на имущество в отношении жилых помещений, гаражей и машино-мест федеральные организации. Это позволит в 4 раза снизить налог на имущество, предоставляемое в пользование дипломатическим представительствам, консульствам и международным организациям.

Кроме того, в рамках нового законопроекта предлагают ввести беззаявительный порядок предос­тав­ления льготы по транспортному налогу для налогоплательщиков-организаций.

Еще новым законопроектом предлагаются поправки в закон города Москвы от 31 октября 2012 года №53 «О патентной системе налогообложения» в части: корректировки наименований видов предпринимательской деятель­ности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения; увеличения размера потенциально возможного к получению годового дохода по всем видам деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.

Подавляющая часть бизнесменов, работающих по патентной системе налогообложения, занята в сравнительно высокодоходных сферах деятельности – таких, как розничная торговля, аренда, перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом и др.

Увеличение потенциально возможного к получению годового дохода для исчисления налога по патентной системе налогообложения обеспечит справед­ливую налоговую нагрузку.