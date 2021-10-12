РИАМО - 12 окт. Дефицит столичного бюджета на следующий год запланирован в объеме 372 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

При этом в плановом периоде обеспечат снижение объема дефицита: в 2023 году он составит 288 млрд рублей, а в 2024 г. – 225,1 млрд рублей. Объем дефицита могут сократить за счет экономии при проведении конкурсных процедур или при получении ряда дополнительных доходов.

Проектом бюджета планируется привлечь займы в 2022 году в размере до 300,3 млрд рублей. Такие заимствования не нарушат устойчивость бюджета города, так как власти столицы вовремя обслуживают госдолг.

Ранее правительство Москвы одобрило проект закона о бюджете столицы на 2022 год, а также плановый период 2023-2024 годов.