РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 окт. В подмосковном Домодедове 13 октября для будущих и молодых мам при женской консультации ДЦГБ пройдет очередное занятие в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья», сообщается в группе ДЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

Участницам расскажут о немедикаментозных способах обезболивания родов, о мерах профилактики трещин, лактостаза, мастита молочных желез и о фотосессиях для новорожденных.

Мероприятие начнется в 13:00. Предварительная запись по телефону: 8(496)792-49-80.

Женская консультация в Домодедове находится по адресу: ул. 25 лет Октября, д. №10.



