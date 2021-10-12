РИАМО - 12 окт. Свыше 285 км новых дорог и почти 90 искусственных сооружений планируется построить в столице в 2022-2024 годах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Москва набрала стабильно высокие темпы по строительству новых дорог и дорожной инфраструктуры, с 2022 до конца 2024 года в столице планируется построить 285,6 км дорог, 89 искусственных сооружений и 50 пешеходных переходов», - отметил Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, за это время в Москве завершится реализация ключевого проекта: формирования системы хордовых магистралей.

«Большой объем строительства запланирован также на территории новой Москвы. В ТиНАО в течение этого периода мы планируем построить более 70 км дорог и семь искусственных сооружений», - добавил Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил Адресную инвестиционную программу (АИП) на 2022-2024 годы, которая содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета.