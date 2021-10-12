РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 окт. Члены общественного совета при УМВД России по горокругу проверили работу дежурной части полиции в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В рамках акции «Гражданский мониторинг» и в целях осуществления общественного контроля за деятельностью полиции члены общественного совета при УМВД посетили дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск.

Общественники осмотрели помещение дежурной части и рабочие места сотрудников. Они также проверили актуальность нормативно-правовых документов на информационных стендах для граждан и работу систем видеонаблюдения, побеседовали с сотрудниками и задали вопросы, касающиеся ежедневной работы. Особое внимание было уделено соблюдению требований к внешнему виду сотрудников.

По итогам проверки общественники положительно оценили работу полицейских.