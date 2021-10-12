РИАМО - 12 окт. Главный санитарный врач страны Анна Попова сообщила, что во всех российский субъектах усилят контроль за соблюдением масочного режима, сообщает Nation News.

Пользоваться средствами индивидуальной защиты нужно во всех общественных местах – аптеках, торговых центрах, магазинах, общественном транспорте и так далее.

В последние недели в стране отмечен рост заболеваемости коронавирусом. В ряде регионов из-за этого вводят ограничения.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 832 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 218 345 летальных исходов, выздоровели 6 894 285 человек.

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