РИАМО - 12 окт. Бюджет развития Москвы в следующем году составит 1 трлн 437 млрд рублей, это почти 40% расходной части столичного бюджета, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Предусмотренные ассигнования позволят сохранить высокие темпы развития инфраструктуры, а также продолжить реализацию приоритетных программ в городе.

В бюджет развития 2022 г. включены: Адресная инвестиционная программа Москвы (727 млрд рублей); мероприятия развития, включая капитальный ремонт, приобретение оборудования, программу реновации и др. (710 млрд рублей).

Кроме того, приоритетными направлениями в будущем году остаются инвестиции в единую транспортную систему города (486,1 млрд рублей) и в социальные объекты, возводимые в рамках АИП (150 млрд. рублей).

На программу реновации предусмотрены расходы в сумме 139,2 млрд рублей.