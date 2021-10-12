РИАМО - 12 окт. В рамках Адресной инвестиционной программы запланировано направить 150 млрд рублей на строительство социальных объектов. За 3 года в мегаполисе хотят построить более 210 социальных, культурных, спортивных объектов и объектов обеспечения безопасности проживания граждан, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Благодаря новым соцобъектам будут внедрены новые повышенные стандарты качества предоставления услуг и комфорта обслуживания граждан. Всего на эти цели в следующем году уйдет 165,1 млрд рублей.

Между тем, главным проектом остается реализация масштабной программы внедрения нового Московского стандарта комфорта в городских поликлиниках. На ремонт и переоснащение городских поликлиник и корпусов больниц выделят 95,9 млрд рублей.

Вместо ремонта 137 поликлиник работы проведут в 197 учреждениях здравоохранения. И к 2025 году 50% амбулаторного фонда Москвы будет обновлена.

Продолжится модернизации и московских школ. На инновационное оборудование для них направят 18,4 млрд рублей. В соответствии с мировыми стандартами будут модернизированы мастерские московских колледжей (1,2 млрд рублей).

В городе будут продолжены работы по укреплению материально-технической базы учреждений культуры. На эти цели направят 7,7 млрд рублей. А на повышение качества работы и комфорта учреждений спорта в 2022 г. планируется направить 12,7 млрд рублей.