РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 окт. В подмосковном Красногорске 17 субъектов малого предпринимательства получат субсидии на развитие бизнеса, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Заседание конкурсной комиссии с заместителем главы округа Михаилом Шуваловым по отбору заявок на предоставление субсидий состоялось в администрации округа во вторник.

Затраты на приобретение оборудования частично компенсируют пяти малым предприятиям, на лизинг – одному. Также муниципальную финансовую поддержку получат 11 социальных предприятий.

Всего заявки подали 24 организации, из них шесть - предоставили неполный либо несоответствующий требованиям конкурсного отбора комплект документов. Еще один индивидуальный предприниматель не набрал необходимое количество баллов, которые начисляли за создание новых рабочих мест, увеличение средней заработной платы и выручки.

В конце октября с субсидиантами будут заключены соглашения.