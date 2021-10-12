РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 окт. Шесть медицинских работников Мытищинской городской клинической больницы направлены на дежурство в аэропорт Шереметьево, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Они совместно с сотрудниками Роспотребнадзора производят забор респираторных мазков для проведения тестирования на Covid-19 у участников, гостей, представителей СМИ Международного форума «Российская экономическая неделя», который будет проходить в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве с 13 по 15 октября.

В бригаду от Мытищинской ГКБ вошли старшая медицинская сестра и процедурная медсестра наркологического диспансерного отделения Валерия Мирошниченко и Тамара Коман, медсестры урологического, детского травматологического отделений Елена Перфильева и Ксения Демьяненко, фельдшер детской поликлиники №1 Гаяне Акопян, старшая медицинская сестра дневного стационара поликлиники №1 Галина Головань.

Организована круглосуточная работа медицинских работников; сотрудники МГКБ работают в зоне прилета терминалов «B» и «D».