РИАМО - 12 окт. В следующем году в столице повысят фонды оплаты труда учреждений бюджетной сферы, это даст возможность повысить зарплату педагогам, медицинским и социальным работникам в среднем на 4,8%, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Помимо этого, зарплату поднимут работникам учреждений культуры, научным сотрудникам. Повышение оплаты труда превысит уровень инфляции, который находится на уровне 3,8%.

При этом будет продолжена выплата докторам со статусами «Московский врач», «Московская медицинская сестра» и другим категориям медицинских работников. Среди них — врачи общей практики, доктора и медсестры, которые участвуют в реализации программ ведения пациентов старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями.

В 2022 году на эти цели в бюджете предусмотрено 9,2 млрд рублей.

Еще в ближайшие годы для учителей сохраняется специальная надбавка к зарплате за работу в Московской электронной школе в размере 10 тыс. рублей ежемесячно и вознаграждение за классное руководство – 12,5 тыс. рублей в месяц. На это в 2022 году направляется 18,3 млрд рублей.

Будет продолжено предоставление грантов за разработку электронных образовательных материалов проекта «Московская электронная школа», востребованных педагогическими работниками и школьниками. В 2022 г. в бюджете запланировано 142,9 млн рублей на эти цели.