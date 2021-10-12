РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 окт. В подмосковном Щелкове водитель легкового автомобиля сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

А вария произошла 10 октября около дома №3 в поселке Новый Городок.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.