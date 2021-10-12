РИАМО - 12 окт. Актриса Нонна Гришаева опровергла сообщения о выявленном у нее коронавирусе и заявила, что отмена спектакля «Люся. Признание в любви» в театре Вахтангова с ее участием не связана с Covid-19, сообщает Федеральное агентство новостей.

Постановку, которая должна была состояться вечером 7 октября, отменили по неизвестной причине. Некоторые СМИ и Telegram-каналы опубликовали сообщения, что отмена мероприятия связана с обнаружением у актрисы коронавируса.

Гришаева опровергла слухи, сообщив что находится в поликлинике и ждет приема врача, однако все два теста на Covid-19, сделанных ей, показали отрицательный результат.

С начала пандемии коронавируса, этой инфекцией переболели многие знаменитости. Так, в конце сентября с Covid-19 в московскую больницу №40 в Коммунарке поступила телеведущая и актриса Лариса Гузеева. Сообщалось, что в рамках лечения она получила новейший препарат «Артлегиа», предназначенный для остановки поражения ткани в легких.

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