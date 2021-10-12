РИАМО - 12 окт. Социальные расходы, которые предусмотрены проектом бюджета столицы на 2022-2024 годы, превысят 53%, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Расходы на соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие соцмероприятия составят свыше 53% расходов столичного бюджета или более 1,9 трлн рублей ежегодно.

С учетом оплаты медицинской помощи из фонда ОМС финансирование соцрасходов в 2022 году составит около 2,3 трлн рублей. При этом в следующем году рост расходов социальной направленности составит 8,4%, что в 2,2 раза выше ожидаемого уровня инфляции.

Кроме того, увеличиваются расходы на госпрограммы развития здравоохранения, образования, культурно-туристической среды, сохранения культурного наследия, социальной поддержки жителей и спорта.