РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 окт. Рабочие завершили ремонт ям между домами №№1А и 1Б по улице Комарова в Щелкове, работы были проведены после обращения жителей, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».



Кроме того, завершены работы по укладке покрытия на подъездных дорогах к садовым товариществам «Маяк», «Природа» и «Электрон». Протяженность отремонтированных участков составила почти 4 км.

Далее работники дорожных служб приступят к ремонту подъездных путей к СНТ «Хуторок» и «Дорожник».