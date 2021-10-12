РИАМО - 12 окт. 35 новых станции и 76 км линий московского метрополитена планируется открыть до конца 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В течение оставшихся месяцев этого года в столице планируется завершить строительство 17,5 км линий метро и 9 станций, а также закончить реконструкцию станции «Каховская». В последующие 3 года предполагается построить еще 58,5 км линий и 25 станций», - рассказал Андрей Бочкарев.

Как отметил заместитель мэра, приоритетной задачей остается завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

«Помимо этого, продолжится реализация других проектов столичного метростроения: строительства новой Троицкой ветки, продления существующей Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково, Сокольнической – до станции «Потапово», Люблинско-Дмитровской линии – до поселка Северный. Кроме того, мы начнем строительство новых Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток метро, а также участка продления Арбатско-Покровской линии в Гольяново», - добавил Андрей Бочкарев.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин утвердил Адресную инвестиционную программу (АИП) на 2022-2024 годы, которая содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета.