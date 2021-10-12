РИАМО - 12 окт. Минимальный размер пенсии в столице с городской доплатой вырастет с 20 222 рублей до 21 193 рублей в месяц, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

За счет доплаты города минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в мегаполисе в 1,5 раза больше, чем по федеральному законодательству. Эту доплату получают 2,1 млн пенсионеров Москвы.

Величина индексации пенсии в городе больше прогнозируемого уровня инфляции в следующем году.

Также планируется на 20% увеличить финансирование городской программы «Московское долголетие». В следующем году на данные цели будет потрачено 3 млрд рублей. Начиная с 2018 г. участниками программы стали около 400 тыс. московских пенсионеров. В зависимости от складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки программа «Московское долголетие» будет реализовываться в формате офлайн либо онлайн.