РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 окт. Проблемы с отоплением, светом и лифтами возникли в жилом комплексе «Пироговская ривьера» в городском округе Мытищи, сообщил председатель совета дома №5 на улице Ильинского Денис Кожушкин.

Он отметил, что в ЖК с 11 октября отмечаются проблемы со светом, лифтами, перебои с отоплением.

«Мы так же сидим на времянке. Вчера очень много людей застревало в лифтах. Отключалось отопление, так как напряжение поднималось выше 250В (при допустимых 230В), отключался интернет, телевидение. Со слов УК проводились какие-то работы застройщиком, о которых они не были уведомлены», - сказал Кожушкин.

Жилой комплекс «Пироговская Ривьера» расположен на берегу Пироговского водохранилища, в окружении лесного массива по обеим сторонам комплекса.