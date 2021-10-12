РИАМО - 12 окт. Столичное правительство утвердило Адресную инвестиционную программу Москвы (АИП) на 2022-2024 годы, которая содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из бюджета мегаполиса. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Программа сохраняет преемственность и приоритеты инвестполитики города, которая была определена в 2011 году. В следующий трехлетний период в планах властей построить и ввести в эксплуатацию более 700 объектов с учетом строительства многоквартирных домов по реновации.

Развитие транспортной инфраструктуры является крупнейшим разделом АИП по объему финансирования и по ожидаемым результатам. В ближайшие три года планируется ввести 58,5 км линий метро, 25 станций, а еще 3 электродепо подземки.

Для реализации жилищных программ в Москве с 2022 года по 2024 год запланировано возвести 5,5 млн кв. м жилой недвижимости, из них 5 млн «квадратов» по реновации. В новые дома из пятиэтажек переедут более 155 тыс. горожан.

Также в кварталах реновации будут строить социнфраструктуру – школы, детские сады, поликлиники, спортобъекты. Для новоселов создадут комфортную городскую среду.

За три годы на территории города запланировано построить свыше 210 новых соцобъектов и объектов обеспечения безопасности граждан. Среди них 78 детских садов и школ, 23 поликлиники, 27 объектов культуры, 27 пожарных депо, пожарно-спасательных частей и многое другое.

Будет введено в эксплуатацию несколько крупнейших и знаковых для Москвы объектов здравоохранения: многопрофильный лечебный комплекс детской городской клинической больницы св. Владимира, лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова, объекты международного медицинского кластера в «Сколкове» и другие.

Кроме того, с 2022 года по 2024 годы завершат строительство значительной части объектов национальной инновационной инфраструктуры – научно-образовательного центра МГУ «Воробьевы Горы» и Национального космического центра.