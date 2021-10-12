РИАМО - 12 окт. Расходы бюджета столицы на здравоохранения вырастут с 466,5 млрд рублей в 2021 году до 499,2 млрд рублей в 2022 году, то есть на 7%, а с учетом средств ОМС они составят 826,4 млрд. рублей (+8,6%), сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Кроме того, на 10,5% увеличатся расходы на обеспечение горожан бесплатными или льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием. На эти цели из городского бюджета планируют потратить 50,5 млрд рублей.

Кроме того, в Москве принято решение со следующего года расширить программу лекарственного обеспечения онкобольных. Так, современные таргетные, иммунные и гормональные препараты будут получать пациенты, страдающие 10 наиболее распространенными локализациями рака.

Также в городе планируют расширить перечень медикаментов, которые выдаются бесплатно. Еще в городе продолжит действие реализация программы по обеспечению лекарственными препаратами граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями – такими, как мерцательная аритмия, хроническая ишемическая болезнь сердца, граждан, перенесших острый инфаркт миокард

Кроме того, в следующем году также продолжат работу павильон «Здоровая Москва». На это выделили 426,2 млн. рублей.