РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 окт. В подмосковном Домодедове до 31 октября проходит акция по сбору макулатуры, сообщается в группе центра военно-патриотического воспитания округа в соцсети «ВКонтакте».

Газеты, журналы, старые школьные тетради и ветхие книги принимают по адресам: улица Текстильщиков, д. №1/1 (Центр военно-патриотического воспитания); площадь 30-летия Победы, д. №2⁣⁣ (Молодежный Центр «Победа»); улица Овражная, д. №1к2 (Молодежный Медиацентр); ул. Школьная, д. №14 (Центр технического творчества «Интеграл»).

Пункты приема работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.