РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска вручили юным гимнастам световозвращающие браслеты, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Подольск в спортивной школе «Лидер» провели акцию «Засветись в темноте!». Они напомнили спортсменам о правилах безопасного поведения на дорогах, рассказали о том, что пешеходов, идущих в темноте и при плохой видимости на неосвещенной дороге зачастую водители замечают только после того, как транспортное средство полностью к ним приблизится.

Существенно снизить риск ДТП поможет световозвращатель, который является одним из эффективных способов повышения уровня пассивной безопасности. Полицейские вручили юным гимнасткам световозвращающие браслеты и тематические памятки.