РИАМО - 12 окт. На оказание мер соцподдержки горожан в бюджете Москвы на следующий год предусмотрено 564,5 млрд рублей, поддержку будут оказывать в денежной и натуральной форме, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

По сравнению с текущим годом расходы на соцподдержку в мегаполисе увеличили на 6,1%.

На прямые выплаты семьям с детьми в проекте городского бюджета заложено 75,6 млрд рублей (+19%), пожилым москвичам – 193,9 млрд рублей (+2,7%).

Заложенные в бюджете города средства позволят индексировать пособия и компенсационные выплаты семьям с детьми и москвичам старшего поколения на 4,8%.

На финансирование льгот по оплате ЖКУ для отдельных категорий горожан в Москве в следующем году запланировано направить 25,5 млрд рублей. Льготами и субсидиями в данной сфере пользуются около 4 млн жителей столицы.

Свыше 147 млрд рублей планируется потратить на обеспечение проезда льготных категорий москвичей на всех видах пассажирского транспорта, пригородных электричках, а также транспорте Подмосковья.

На покупку бесплатных путевок в санаторно-курортные учреждения для льготников в следующем году планируется потратить 8,4 млрд рублей. Планируется закупить 245 тыс. путевок.

1,5 млрд рублей будут направлены на оказание соцуслуг ветеранам Великой Отечественной войны. Для адресной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в проект бюджета заложено 6,5 млрд рублей.

На оказание жителям Москвы соцуслуг в стационарной, полустационарной форме и на обслуживание на дому негосударственными организациями предусмотрено 1,7 млрд рублей.