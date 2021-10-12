РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Полицейские Подольска задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении амфетамина, сообщили в Подольской городской прокуратуре.

СУ УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело в отношении гражданина по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства в крупном размере. Расследованием установлено, что подозреваемый, имея умысел на незаконное приобретение и хранение наркотического средства, без цели сбыта, у неустановленного лица приобрел вещество, содержащее в своем составе амфетамин. Он хранил его до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

Таким образом, подозреваемый совершил преступление. Он был задержан сотрудниками полиции и ему предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления. Подольским городским судом, с учетом мнения Подольской городской прокуратуры, ходатайство следователем СУ УМВД России по Подольску удовлетворено. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Надзор за уголовным делом обеспечивается Подольской городской прокуратурой.