РИАМО - 12 окт. Правительство Москвы во вторник одобрило проект бюджета на 2022 год, а также плановый период 2023-2024 годов, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Проект бюджета на ближайшие 3 года сформировали исходя из ожидаемых ежегодных темпов роста валового регионального продукта (ВРП) на 3%, а также стабилизации инфляции на уровне 3,8-3,5%.

В текущем году доходы столичного бюджета оцениваются в 3,1 трлн. рублей. Это на 20% выше уровня 2019 года. В свою очередь, это говорит о возвращении экономики и бюджетных параметров на докризисную траекторию устойчивого роста.

Доходы бюджета Москвы на 2022-2024 годы запланированы с ростом на 5,2-5,6% ежегодно. Рост будет идти по всем основным источникам доходов, включая налог на прибыль организаций, особые налоговые режимы для малого предпринимательства, НДФЛ.

Проект бюджета Москвы на 2022 год, а также плановый период 2023 и 2024 годов с точки зрения расходов сохраняет преемственность с бюджетами минувших лет. Данный проект бюджета является программным, социальным и инвестиционным.

Порядка 90% расходной части бюджета направят на реализацию важных программ развития Москвы, включая образование, медицину, транспорт, культуру и другое.